La Stampa - Conceicao giocherà il Mondiale per Club con la Juventus

AFP or licensors

Conceicao giocherà il Mondiale per Club con la Juventus?

All'interno della rosa dellaci sono diversi giocatori in prestito secco e che quindi se non ci saranno accordi ulteriori torneranno nei rispettivi club il 30 giugno. Come sappiamo però c'è il tema legato alche inizierà a metà giugno e terminerà il 13 luglio. Che fine faranno qui giocatori in prestito? C'è il paradosso che la Juventus potrebbe giocare contro alcuni dei calciatori che ha attualmente in rosa come Randal Kolo Muani e Renato Veiga, di proprietà rispettivamente del PSG e del Chelsea. E la situazione di Conceicao invece?è arrivato l'estate scorsa in prestito oneroso dal Porto senza diritto di riscatto. L'esterno portoghese quindi potrebbe tornare al Porto alla fine della stagione. Come riporta la Stampa però, salvo cambi di programma Conceiçao disputerà il Mondiale con la Juve per quanto i discorsi con il Porto per il riscatto siano ora rimandati.L'eventuale permanenza del giocatore non è più "sicura" come lo sembrava fino a qualche mese fa quando lo stesso Giuntoli si era sbilanciato dicendo che sarebbe rimasto alla Juventus al 100%. Adesso invece il suo futuro è incerto.