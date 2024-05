Come racconta La Stampa, la volontà diè chiara e dichiarata: vuole restare alla Juve. Anche il club bianconero desidera trattenerlo, e gli interessi del giocatore sono curati dain stretta collaborazione con la famiglia, in particolare il padre Enrico. Negli ultimi mesi si sono tenuti diversi incontri, ma la fumata bianca è sempre stata rimandata alla fine della stagione.Ci sono molte questioni da chiarire, soprattutto economiche (l’ingaggio compreso tra i 5 e i 6 milioni netti che l’entourage del giocatore vorrebbe aumentare significativamente nonostante gli ultimi anni siano stati fortemente condizionati dal grave infortunio di gennaio 2022 e dai numeri in fase realizzativa lontani dagli obiettivi prefissati), ma anche tecnico-progettuali.