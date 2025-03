La Stampa - Bremer torna per il Mondiale per Club? Ipotesi da non scartare

Era il 2 ottobre quandoè caduto a terra e si è infortunato al ginocchio. Da quel Lipsia-Juventus sono passati cinque mesi e mezzo e in questo periodo è successo un po' di tutto attorno alla squadra. Senza dubbio il grave infortunio del brasiliano è tra le sliding doors della stagione bianconera. Non è però più tempo di guardare al passato, non lo fa sicuramenteIl brasiliano è stato vicino alla squadra, anche nei momenti più difficili, potendo però dare una mano solo a parole e non dove può contribuire di più, in campo.

Bremer torna per il Mondiale per Club? L'ipotesi

Il programma della Juventus

Ancora è presto per poter ipotizzare un rientro in campo già in questa stagione. O, scrive La Stampa, almeno per quel che riguarda il campionato di serie A in corso. Un rientro anticipato infatti, si legge, sembra ancora impossibile e pure sconveniente."Guardando però appena più in là, la speranza torna a farsi spazio anche solo per dare una motivazione supplementare al brasiliano in questa fase delicata. Già, perchéa metà strada tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima", si legge, non è da scartare almeno in questo momento.Una speranza per il giocatore e per tutti i tifosi bianconeri. Ovviamenteche la Juventus fin dall'infortunio ha fissato per la stagione 2025/2026. Bremer tornerà a disposizione solo quando tutti saranno sicuri che sia il momento giusto e che il difensore sia pronto. Non si può negare però come il recupero procedi molto bene.