La battuta sul futuro

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Questo derby è davvero speciale per, che si trova in una situazione unica. Da un lato, ha la possibilità di diventare l'allenatore con più vittorie nella stracittadina; dall'altro, potrebbe vivere il suo ultimosulla panchina bianconera.Nonostante ciò, secondo quanto raccolto da La Stampa, Allegri affronta la sfida con "il suo sorriso da Joker", sottolineando l'importanza dell'obiettivo di tornare in Champions. Ha già eguagliato il leggendario Trapattoni con 13 vittorie nei derby di Torino, e ora punta ad andare oltre. Ma per Allegri, i numeri non sono l'unico punto di riferimento. Sottolinea che ci sono 100 milioni di euro in gioco tra la qualificazione o meno alla Champions, mettendo in evidenza l'importanza economica del risultato.Per quanto riguarda il suo futuro, Allegri conferma che ha ancora un anno di contratto con la Juventus e che spetta alla società decidere il miglior percorso per il club., rendendo il club più sostenibile nel lungo periodo.Nonostante le voci sull'interesse pere le considerazioni sul suo destino, Allegri rimane concentrato sui punti necessari per garantire il ritorno in Champions. Il derby assume un'importanza tripla per lui: rappresenta Europa, orgoglio e storia. Se questo sarà davvero il suo ultimo derby, Allegri vuole che sia il migliore di tutti.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!