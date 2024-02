Massimiliano Allegri si affida alla "vecchia" guardia per ritrovare la vittoria e un po' di serenità dopo un momento non semplice. E in particolare, il tecnico della Juve, si aspetta molto contro il Verona da Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha avuto problemi fisici in questo inizio di 2024. Il rientro non è stato semplice e non ha ancora trovato il gol nel nuovo anno. La partita al Bentegodi può essere quella della svolta per Adrien, che tra poco raggiungerà il traguardo delle 200 presenze in bianconero (è a quota 198). In ballo poi c'è anche il futuro con un contratto in scadenza a giugno.