"O vinco o imparo", il ko di San Siro viene archiviato dallacome un fisiologico passaggio di crescita dopo mesi vissuti sulle ali dell'entusiasmo. Frutto di una classifica che nessuno si aspettava così ad inizio stagione. Ecco perché Massimiliano Allegri non ha voluto fare drammi dopo la sconfitta contro l'Inter, anzi, dicendo che la squadra deve essere orgogliosa del secondo posto attuale.riferisce la Stampa, ha consolato i suoi ragazzi, soprattutto i più giovani, dopo aver perso lo scontro diretto con i nerazzurri. Senza però temere contraccolpi psicologici. "Continuate a lavorare e restate sereni perché tra 2-3 anni il futuro sarà vostro", ha detto il tecnico della Juve negli spogliatoi dopo la partita (Così ha reagito la squadra invece ). Non è lo zuccherino per addolcire l'amara pillola della sconfitta ma un pensiero figlio di questo progetto che ha rivoluzionato la squadra e sta mettendo le fondamenta per un nuovo ciclo di vittorie.