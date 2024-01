Nell'attesa del grande scontro traa San Siro, l'edizione odierna de La Stampa getta luce sul rapporto tra i due allenatori, Inzaghi e Allegri, evidenziando un clima di reciproco rispetto nonostante le differenze caratteriali e le tensioni in campo.Sebbene non possano essere definiti amici,si rispettano reciprocamente. Nonostante le dichiarazioni di Allegri, Inzaghi ha preferito mantenere la calma e non ha reagito alle provocazioni, optando per i silenzi anziché per alzare i toni.Le differenze tra i due allenatori sono evidenti: caratteri diversi, ma entrambi dimostrano una leadership forte. Allegri, con un palmares influenzato dall'età - essendo più anziano di 9 anni rispetto a Inzaghi - vanta sei scudetti, mentre il tecnico interista è ancora alla ricerca del suo primo titolo in Serie A.Allegri si considera favorito quest'anno, guidando una squadra più strutturata ed esperta, mentre Inzaghi ha come obiettivi principali la Champions League e la crescita dei giovani. Tuttavia, entrambi ambiscono alla vittoria e, nonostante le divergenze, il campo parlerà chiaro domenica sera a San Siro.