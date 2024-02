Lasi appresta a scendere in campo allo stadio Maradona per la gara contro il Napoli. Come riferisce oggi La Stampa il difensore brasiliano Alex Sandro potrebbe tagliare un traguardo speciale. Si avvia infatti a diventare il giocatore più utilizzato in carriera dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Il difensore brasiliano classe 1991, scenderebbe in campo per la 247 esima volta con il tecnico livornese, andando a raggiungere Leonardo Bonucci. Si alzano quindi le probabilità che possa superare Bonucci in questa speciale classifica, gara dopo gara.