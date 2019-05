La Juventus accelera per Maurizio Sarri. Questo quanto riporta La Stampa che, dopo il titolo di "Mister Europa" dedicato all'ex tecnico del Napoli, che ieri sera ha conquistato l'Europa League in finale contro l'Arsenal, sottolinea come i bianconeri stiano stringendo i tempi per provare a portarlo a Torino al posto di Massimiliano Allegri. Andrea Agnelli ha approfittato della trasferta a Baku, dove Sarri era impegnato con il suo Chelsea, per incrociarlo. La Juventus lo aspetta, per iniziare al più presto la sua nuova avventura in bianconero.