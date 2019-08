Nonostante i problemi di salute che affliggono Maurizio Sarri e le difficoltà riscontrate nel mercato in uscita, la Snai crede nella Juve. Il match tra Parma e Juventus previsto per le ore 18 di domani, primo appuntamento della Serie A 2019/20, "premia” i bianconeri con la quarta di 1,30 per la vittoria. Il pari invece è quotato 5,25 la posta mentre una vittoria dei ducali è data a 10. Per quel che riguarda i marcatori, Ronaldo è dato a 1,75 mentre a 2,25 si attestano Dybala e Higuain. Tra i ducali invece, una rete di Gervinho è pagata 4.