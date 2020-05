1









Resta in piedi l'ipotesi di far ripartire la stagione con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan sabato 13 giugno e Napoli-Inter domenica 14 giugno, in chiaro su Rai Uno. La stagione riprenderebbe dunque con i bianconeri subito in campo all'Allianz Stadium contro i rossoneri, ripartendo dall'1-1 maturato a San Siro nel match d'andata. L'altra possibilità è quella di far ripartire la stagione il 13 giugno con i recuperi dei match di Serie A rimasti da giocare, spostando la Coppa Italia ai primi di luglio.