Milinkovic via dall'Arabia? La posizione della Juve

La stagione di Milinkovic Savic

Juve, il piano a centrocampo per l'estate

Dopo aver "saccheggiato" grandi giocatori in giro per l'Europa, ora l'Arabia Saudita ha un compito per certi aspetti ancora più difficile, riuscire a trattenerli. Non solo Karim Benzema, anche Milinkovic Savic sembra essersi già "stancato" dell'avventura in Arabia Saudita, dove gioca nell'Al Hilal. Dall'entourage dell'ex Lazio filtra la volontà del centrocampista di concludere l'esperienza saudita dopo solo una stagione. Quando si parla di Milinkovic Savic e di un suo possibile trasferimento, non si può non pensare alla Juventus. Sono anni che alla Continassa provano a portare il serbo a Torino e pochi mesi fa sembrava proprio il momento giusto, quando al sergente rimaneva un solo anno di contratto con la Lazio e quindi un costo inferiore rispetto alle stagioni precedenti. I 20 milioni di euro all'anno offerti dall'Al Hilal (oltre ai 40 per la Lazio), hanno sbaragliato la concorrenza e lasciato i bianconeri di nuovo a mani vuote.certo, al momento resta una suggestione, ma se davvero Savic lascerà l'Arabia, i bianconeri restano una delle opzioni in prima fila per il giocatore che ha sempre gradito la destinazione.Ma come sta andando fino ad ora l'avventura di Milinkovic in Arabia?in 19 gare (17 vittorie, due sconfitte), a più sette dall'Al-Nassr. Dietro questo straordinario rendimento, ci sono i piedi di Savic. L'ex centrocampista della Lazio infatti, in 16 presenze di campionato ha segnato 8 gol e fornito 4 assist. Numeri da attaccante anche se chiaramente rapportati in un campionato meno competitivo rispetto a quelli europei. Comunque sono il segnale che intanto Milinkovic sta bene fisicamente.In particolare, non ha perso le qualità in zona gol, fattore, anche se non l'unico, che ha sempre convinto la Juve a puntare su di lui. E a Torino ci riproveranno in estate, se le condizioni economiche lo permetteranno e ci saranno i giusti incastri. Milinkovic festeggerà tra poco 29 anni, quindi è ancora nel pieno della sua carriera. La situazione a centrocampo della Juve obbliga la dirigenza bianconera a fare almeno un grande investimento in estate. Koopmeiners l'obiettivo primario, Samardzic un'operazione concreta. In parte poi, dipenderà anche dalla permanenza di Rabiot. Se Adrien lascerà Torino, a quel punto aumenterebbero i rinforzi da dover aggiungere.