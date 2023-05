La stagione della Juventus sfiora il disastro, questo il commento della Gazzetta dello Sport, che ricorda la campagna in Champions League (5 sconfitte su 6), l'eliminazione con l'Inter in Coppa Italia e il fatto di non essere mai entrata veramente in lotta per lo scudetto. Solamente la vittoria dell'Europa League e un piazzamento tra le prime quattro in campionato (in attesa dei processi), potrebbe salvare la stagione.Gli alibi, riporta il quotidiano, non mancano sicuramente. Dagli infortuni di Pogba e Chiesa, oltre le prolungate assenze di Di Maria, Milik, Bonucci ecc. Senza contare la penalizzazione e il cambio dirigenziale. Parte di queste situazioni però sono dipese anche dalle scelte di mercato, come appunto l'acquisto di Pogba e l'addio a Dybala. C'è poi il campo e lì la Juve ha mostrato di essere spesso troppo rinunciataria e con assenza di un'identità di gioco. Allegri è stato bravo a metterci la faccia nella situazione di emergenza ma ora mostra anche lui segni di nervosismo.