. Al termine di una stagione complicata sotto tutti i punti di vista, in casasono ancora molte le incognite in merito agli elementi che effettivamente andranno a comporre la rosa della prossima stagione, considerando che la partecipazione alle Coppe europee è sempre più improbabile. Un'idea di massima, però, la si può già avere per il, reparto che si appresta a salutare Adrien, in scadenza di contratto, e Leandro, che non sarà riscattato dal PSG, e che vede tra gli intoccabili "solo" Nicolò, Paul(che del resto difficilmente riceverà proposte diverse), Manuele Filip- Già sicuro, o quasi, è però anche un "colpo" in entrata. Si tratta di Nicolò, il regista classe 2001 reduce da una stagione più che positiva in prestito al, dove sotto la guida di Raffaelesi è messo in bella mostra meritandosi - salvo particolari stravolgimenti - la chance di un ritorno da protagonista alla "base" bianconera, dalla squadra che ne detiene il cartellino e che lo ha già fatto esordire in Serie A.- Il tecnico dei lombardi, da parte sua, non ha dubbi sulle qualità del giovane centrocampista: "Con Rovella parlo spesso,e voglio dargli qualcosa", ha dichiarato giusto ieri sera, dopo la vittoria contro il Sassuolo. "La gratificazione di un allenatore è lasciargli qualcosa, mi piacerebbe che un domani si ricordasse di me e per questo gli do spesso consigli su cosa migliorare e dove. Può migliorare tanto. È entrato bene, il suo percorso di crescita passa anche attraverso panchine e sostituzioni.Gli ho fatto i complimenti a fine gara.". Palladino, insomma, ha dato la sua "benedizione": Rovella è pronto per la Juve, che lo aspetta a braccia aperte. Per la "rinascita" bianconera c'è bisogno anche di lui.