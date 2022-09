Tre pareggi in cinque partite, ora la Juve deve alzare il ritmo e tornare alla vittoria. E il campionato lo consente, visto che prima delle nazionali ci saranno Salernitana e Monza. Allegri ha un piano chiaro e l'ha ribadito: "E noi il 13 novembre, alla sosta per il Mondiale, dovremo essere nelle migliori condizioni di classifica per poi ripartire a gennaio; non possiamo rovinare tutto in questo mese".