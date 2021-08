Quel "corto muso" di Max Allegri è diventato talmente un tormentone che Giorgio Chiellini, per celebrare la vittoria della medaglia d'oro da parte dell'Italia nella staffetta 4x100 di atletica, ha fatto nelle storie su Instagram una fantastica citazione dell'allenatore della Juventus. Dato che infatti Filippo Tortu, in quella frazione finale, ha bruciato l'avversario inglese al photofinish, per un solo centesimo, capitan Chiellini ha ripreso il medesimo concetto e ha coniato il... TORTU MUSO!

Tortu che, ricordiamolo, è un tifoso sfegatato della Juve. Così è ancora più bello.