La sensazione è che bisogna fermarsi un attimo per sistemare alcuni difetti. In questa Juventus ci sono delle falle da sistemare prima che sia troppo tardi. La squadra non gira e il gioco convince poco - proprio quello che quest'anno doveva essere il punto forte della squadra - il ko di Champions contro il Lione non ha fatto altro che rendere ancora più difficile una situazione già delicata da qualche mese.



PROBLEMI E CALO - Dividendo questa prima parte di stagione in due, la Juve ha totalizzato 15 vittorie e 3 pareggi nelle prime 18 partite e 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 18, come riporta Tuttosport. Carta canta. Segno che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Sì, ma cosa? Palleggio lento e poca aggressività. Spesso si tende a sottovalutare l'avversario e l'asticella della concentrazione scende, come confermato anche da alcuni giocatori. Bisogna lavorare sula psicologia, più che sulla tattica: problemi da risolvere in breve tempo perché ora si entra nella fase decisiva della stagione.



ORA O MAI PIU' - I bianconeri sono ancora in corsa su tutte e tre le competizioni, ma in meno di tre settimane (dal 1° al 17 marzo) Sarri si gioca il futuro sulla panchina e la Juventus si gioca una stagione intera. Ora o mai più.