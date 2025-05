'La squadra era in un buco nero', la rivelazione di Tudor

Getty Images

Giornata di conferenza stampa per la. Il tecnico croato Igor Tudor ha parlato a due giorni dalla sfida di campionato dell'Allianz Stadium contro l'Udinese ( QUI la sua conferenza stampa integrale ). L'allenatore bianconero è tornato sulle condizioni della squadra al momento del suo arrivo. Le sue parole:"Era di fronte a tutti, non dico niente di nuovo. Era in un momento così, poi grazie al lavoro è uscita dal buco anche in un tempo abbastanza corto, non ho detto niente di nuovo".