Come racconta Tuttosport, non è vero che la squadra non abbia più fiducia in Sarri. Falso, assolutamente falso: "I giocatori, soprattutto gli anziani del ciclo, ricordano il primo anno di Conte e il primo di Allegri - si legge sul quotidiano -. Rammentano le difficoltà iniziali e i risultati. Sarri è in linea con i suoi predecessori, anzi leggermente meglio. I giocatori guardano molto ai risultati e i risultati ne condizionano molto la fiducia nei tecnici".