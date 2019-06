Your browser does not support iframes.

Tra le tante passioni della splendida Francesca Longo, non manca un tifo sfegatato per la sua Juventus. Viaggi, moda e musica caratterizzano la vita della giovane studentessa di economia all'Università di Milano, che è anche "ambasciatrice" del noto ristorante Beato Te, sempre nel capoluogo lombardo. Passioni importanti, che, unite ai suoi meravigliosi scatti, hanno portato a farla conoscere e seguire da oltre 22.000 follower sul popolare social network Instagram. E, a rendere Francesca unica, pensa la passione per la maglia bianconera, dimostrata a più riprese anche in foto.



Scoprite i suoi scatti più belli nella nostra gallery dedicata.