“Parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo”: come riporta Corriere.it, sono questi i “congiunti” ai quali si potrà andare a fare visita da lunedì 4 maggio. Entro qualche ora il governo pubblicherà sul sito della presidenza del Consiglio i chiarimenti al decreto già pubblicato in Gazzetta ufficiale e che entra in vigore alla mezzanotte del 3 maggio. Gli altri chiarimenti riguardano gli spostamenti all’interno della Regione per svolgere attività motoria e la possibilità di recarsi presso le seconde case che si trovano nella Regione di residenza.