La speranza di Flick: 'Lewandowski può tornare contro l'Inter'

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Real Valladolid, ma inevitabilmente l’attenzione è andata anche alla semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 6 maggio alle 21 a San Siro. L’allenatore del Barcellona ha fornito un importante aggiornamento sulle condizioni di Robert Lewandowski.“Potrebbe tornare per la gara di ritorno contro l’Inter. Sta facendo molto bene e i suoi progressi sono molto migliori di quanto ci aspettassimo. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre sodo per essere al 100%. Potrebbe tornare martedì”, ha spiegato Flick, lasciando aperta la porta a un possibile rientro lampo del bomber polacco.

Lewandowski si era infortunato nella sfida di campionato contro il Celta Vigo, accusando un problema muscolare. Gli esami avevano evidenziato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, con una prognosi iniziale di due o tre settimane di stop. Tuttavia, il recupero del classe 1988 sembra essere più rapido del previsto.Una notizia che accende la speranza in casa blaugrana: con Lewandowski in campo, la rimonta contro l’Inter diventerebbe più concreta.