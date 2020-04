L'annuncio dell'università di Oxford: 'Vaccino pronto a settembre'. Per gli scienziati del team internazionale, se verrà confermata l'efficacia riscontrata sulle scimmie, "ad inizio autunno ci saranno milioni di dosi". Al Times, il ricercatore Vincent Munster ha spiegato: "I macachi sono quanto di più vicino agli uomini possa esistere. Se i loro risultati degli anticorpi saranno quelli promessi, allora io e gli altri ci metteremo insieme in un consorzio e faremo in modoche sia prodotto in maniera massiccia. Nessuno di quanti stanno realizzando il vaccino si aspetta di guadagnarci, sarà un bene comune".