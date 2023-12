"La speculazione del golletto non è riuscita e la Juve a Marassi contro il Genoa ha preso una mezza musata", il commento della Gazzetta dello Sport dopo il pareggio dei bianconeri. "La Juve aveva la partita in mano, ma come al solito ha deciso di accontentarsi e di rannicchiarsi a difesa dell’1-0 segnato con Chiesa su rigore. Incassato l’1-1 al principio della ripresa, si è prodotta in una reazione flebile e confusa, bnon si è mai resa pericolosa su azione, le uniche grandi occasioni le ha avute su uno svarione del portiere Martinez e su calcio d’angolo."