Cristiano Ronaldo non si taglierà lo stipendio. E' la sparata che arriverà dall'Inghilterra, dove raccontano che il fenomeno portoghese non subirà l'enorme taglio di stipendio da 2.4 milioni al mese, nonostante la Juve sia diventata la prima ad imporre un tetto agli stipendi, trattando con i calciatori una riduzione sostanziosa dell'ingaggio in questi mesi di coronavirus. La nuova politica bianconera prevede anche un tetto di salary cap da circa 5 milioni di euro per l'ingaggio dei nuovi acquisti, cambiando profondamente le dinamiche del mercato bianconero. Ma questo non cambierà, invece, gli stipendi attuali, quelli dei calciatori come Dybala e proprio Cristiano Ronaldo, molto sopra il limite salariale. Le difficoltà costringono i club a nuove soluzioni, ma dicono sul Sun in Inghilterra: "Sua Eccellenza Ronaldo non si taglia lo stipendio" ricevuto dalla Juve.