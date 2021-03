Continua la domenica di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Europa, con la Spagna impegnata alle 18 sul campo della Georgia, allenata dall'ex giocatore del Bayern Willy Sagnol. La nazionale iberica, reduce dall'1-1 contro la Grecia, vede i fantasmi anche oggi, chiudendo il primo tempo in svantaggio. Nel secondo tempo ci pensano Ferran Torres e Dani Olmo, quest'ultimo in pieno recupero, a ribaltare la situazione per l'1-2 finale. In tutto questo, il centravanti della Juve Alvaro Morata ha giocato per tutta la partita al centro dell'attacco spagnolo, senza entrare direttamente nelle due decisive reti dei compagni.