Minuto 66’ di Slovacchia-Spagna. La squadra di Luis Enrique è in vantaggio per 3-0, dopo una gara dominata in lungo e in largo: esce Alvaro Morata, entra Ferran Torres. Minuto 67’: a seguito di una splendida azione corale, Sarabia serve in mezzo un assist al bacio per il neoentrato del Manchester City, che segna di tacco. Ecco la fotografia del momento, che immortala un pomeriggio storto da parte dell’attaccante della Juventus.



La premessa è d’obbligo: il suo impegno in campo non è paragonabile, si danna a destra e a manca per la squadra, fornendo una sponda di qui e un taglio di là. Spesso poi, arriva poco lucido nei momenti che contano, oppure sbaglia le occasioni clou. Come il rigore fallito al 12’, tirato a mezz’altezza e sulle mani di Dubravka. Fortunatamente, la Spagna oggi era in forma Furie Rosse e non ha lasciato neanche le briciole alla Slovacchia, ma Morata ha mancato l'appuntamento, facendo storcere il naso a diversi tifosi.



