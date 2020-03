3







di Mattia Pintus

La Spagna batte il colpo, secco e deciso: il calcio starà fermo fino a data da destinarsi, fino a quando, quindi, le autorità sanitarie non lo riterranno necessario. L'ufficialità è arrivata da poco, ma gli scenari che si aprono sembrano essere già infiniti e si ripercuotono inevitabilmente su tutta Europa, Italia compresa. Già, lo stesso Belpaese che sta disputando da settimane circa la possibile ripresa dei campionati, lo stesso che, in un momento di emergenza come questo, sembra contare i giorni che lo separano dalla fantomatica ventisettesima giornata, proprio là, dove tutto è rimasto sospeso. Mano a mano che passano i giorni, però, quella stessa giornata rischia di essere già storia, già un passato da archiviare, perché non è ancora detto che questa stagione possa trovare una conclusione.



Domani, intanto, i club e la Lega avranno un "incontro" informale nel quale si cominceranno ad intavolare i temi più scottanti per le prossime settimane. Si parlerà di soldi, naturalmente, dei tanti persi e dei parecchi che potrebbero non arrivare in futuro. Ma dopo la decisione della Spagna, che virtualmente chiude ogni polemica interna, rimandando ad organi più competenti in materia la decisione, è facile immaginare che possa scatenarsi un effetto domino. Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, ha ribadito oggi a Radio Anch'io Lo Sport quanto sia ottimistico pensare ad un rientro, non solo a giugno, ma addirittura ad agosto: parole che non possono passare inosservate, alla luce di quanto sta succedendo nel mondo. E se la Spagna, che come l'Italia sta vivendo giorni terribili sul fronte coronavirus, è arrivata ad una decisione così drastica, sembra strano pensare che anche da noi non si valuti, almeno, questo scenario. Nel frattempo, è sempre dalla penisola Iberica che arrivano segnali sulla strada da percorrere. Come detto, c'è anche il capitolo stipendi - e più in generale perdite - da affrontare in Lega: mentre la Serie A discuterà, il Barcellona ha trovato un accordo con i propri giocatori per il taglio di una parte delle mensilità. Non si tratta di esempi da seguire, nemmeno si sta cercando di guardare nell'orto del vicino, per vedere come crescono i pomodori. Semplicemente, in questo momento in cui davvero tutto il mondo è paese, si guarda altrove per provare a capire non tanto le decisioni, ma il perché vengano prese. E, se con una mano sul cuore diremo arrivederci al calcio, non sarà perché lo fanno anche gli altri, ma perché davvero non ci sono altre possibilità.