Se a nessuno piace interrompere il proprio cammino sul più bello, specie con tutte le incognite in ballo in tempo di Covid, a Juve e Atalanta questa sosta potrebbe portare punti in meno. Come riferisce Tuttosport infatti, amichevoli e Nations League condizionano la lotta scudetto, soprattutto in squadre dove a partire sono tra i 15 e i 16 giocatori- praticamente quasi tutta la rosa e tutti i titolarissimi- tra cui sudamericani che, oltre al viaggio intercontinentale con fuso orario annesso, torneranno a disposizione solo venerdì, 24 ore prima delle prossime gare di Serie A.