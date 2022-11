VOTA AL SONDAGGIO DE ILBIANCONERO

Il campionato dicome ormai noto è fermo e rimarrà tale fino ad inizio gennaio. Ora spazio all'imminentein Qatar dove saranno undici i giocatori della Juventus protagonisti. Questo periodo di sosta però rappresenta per laun'opportunità per recuperare i giocatori infortunati e per recuperare energie fisiche e mentali, oppure rappresenta un ostacolo, considerate le ottime prestazioni fornite dalla Vecchia Signora nelle ultime gare disputate. Questo periodo di sosta potrebbe implicare ai bianconeri un calo fisico. Secondo voi la sosta è un'opportunità oppure un ostacolo?