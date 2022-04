8









Metti una serata di Champions League tra una tedesca e una spagnola. Ecco, però, ad arrabbiarsi sono gli italiani, bianconeri per la precisione... Sì, perché il pareggio del Villarreal contro il Bayern Monaco, che ha portato il Submarino Amarillo in semifinale di Champions League ha riacceso la discussione tra i tifosi bianconeri, molto divisi. Tra rimpianti, certezze, amarezza e anche un tema ormai molto inflazionato: pro Allegri contro anti Allegri. E non solo... La divisione è netta. C'è chi chiede: "Ma allora non era così scarso il Villarreal?". E chi replica: "Non cambia nulla, giustificare un 3-0 umiliante è deprimente". Nel mezzo c'è anche qualcuno meno "estremista", ma i poli sono ben divisi.



Ecco i commenti nella nostra gallery.