La Juve vuole chiudere la pratica Suarez, confidando che sia proprio Suarez a chiudere la pratica passaporto. L'attaccante uruguaiano è diventata la prima scelta dei bianconeri superando anche Edin Dzeko nella lista di Paratici. Non è escluso però, secondo quanto riportato da Sportitalia, che in caso di addio di Higuain già in questa sessione di mercato la Juve potrebbe prendere anche un altro attaccante. In quel caso, nonostante l'eventuale arrivo di Suarez, potrebbe riprendere quota l'ipotesi Dzeko.