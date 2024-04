Il giorno del derby è arrivato,giocheranno il derby della Mole numero 185., match che sarà importantissimo per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Blanka, la sorella del fantasista granata Nikola, in un'intervista rilasciata a Tuttosport ha accesso la stracittadina rilasciando alcune dichiarazioni.- "Sapevo che mio fratello aveva un cuore grande ancor prima che gli altri se ne accorgessero. L’ho sempre saputo. E sono felice che la gente veda, capisca e lo apprezzi così. Niksi è molto più che un buon giocatore. È prima di tutto un uomo. Ed è ciò di cui sono più orgogliosa, perché questa è la cosa più importante. Soprattutto quando sei un personaggio pubblico. Puoi avere centinaia di medaglie, ma se non hai cuore, i tuoi risultati significano poco".