Due gol e sorriso ritrovato per. Un calcio al pallone e l'altro alle polemiche, messe ormai alle spalle. Il portoghese ha risposto in campo a tutte le critiche, riprendendosi in mano la Juve grazie anche all'intuizione di Sarri di schierare il tridente con Dybala e Higuain dal primo minuto con la Juventus. A commentare la partita di ieri di CR7, è stata la sorella Katia attraverso un post polemico su Instagram: ". Il signore è qua". Post accompagnato da una serie di hashtag, tra i quali: "Dormiamo tranquilli".