La Juventus cerca una quarta punta per completare l'attacco. Il preferito di Paratici sarebbe Olivier Giroud, che il Chelsea non vuole cedere proprio ora che ha trovato continuità. Una possibile soluzione la propone l'ex attaccante Nicola Ventola, secondo il quale: "Kulusevski come seconda punta vicino alla porta mi piace molto - ha detto Ventola sulla Bobo tv - avete visto quand'è entrato contro il Milan?! Praticamente ha giocato in quel ruolo, facendo molto bene". Lo svedese è entrato nell'ultima mezz'ora nella vittoria di San Siro, servendo l'assist a McKennie che ha chiuso la partita sul 3-1.