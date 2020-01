Your browser does not support iframes.

Tanto spazio al mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani, che in attesa delle ultime operazioni accendono i riflettori sull'arrivo di Eriksen all'Inter. Il Corriere dello Sport apre proprio con l'ultimo acquisto nerazzurro, ma c'è spazio anche per la Juventus con Sarri che viene messo a confronto con Conte: "La solitudine dei numeri primi. Perché non bastano le vittorie". Il focus di Tuttosport in chiave Juve è sul futuro di Emre Can, per l'occasione ribattezzato: "Emre Ciao. Occhio all'inserimento di Mourinho e di altri club inglese" dice il quotidiano.