Non è stato un passaggio banale, da sottovalutare, per la, dal girone A al girone B della Lega Pro. Se il campionato, in sé, è già complicato, soprattutto per una compagine così giovane e inesperta, lo sarà ancora di più in un girone che presenta più inside, piazze calde che sognano il ritorno nel calcio che conta. Per dirne una: alla prima la squadra diincontrerà ildi. Non stupisce, dunque, l’evidente accelerata sul mercato: l’arrivo di, quello didal Palermo ancora da ufficializzare ma già definito, quello diche ha svolto oggi le visite mediche.E non finisce qui perché la squadra mercato guidata da Claudio Chiellini sta definendo i dettagli per portare a Vinovo anche Dikeni, centrocampista classe 2003 di proprietà del. Al Werder è arrivato solo l’anno scorso dopo un percorso giovanile tra Monaco 1860 e Augsburg. Al Werder ha trovato l’esordio in Bundesliga,. Oltre a questo, ovviamente, un importante minutaggio nelle squadre under.La passata stagione, però, per Salifou è stata piuttosto complicata:. Quello che non gli mancherà, quindi, è la voglia di rivalsa e di far bene dopo un’annata sfortunata. Centrocampista difensivo, mediano davanti la difesa, corsa e fisicità a servizio della squadra.