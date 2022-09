Il presidente della UEFA Alexanderha smentito le voci recenti riguardo un possibile spostamento fuori dall'Europa di alcune partite di. Queste le sue parole:"Con tutto il rispetto per i media, è impossibile immaginare il tipo di notizie che può uscire. Non è mai stato discusso. Tuttavia all’improvviso leggiamo su alcuni media che questo accadrà, anche se non è mai stato citato. Andate a chiedere direttamente alla Uefa. Sarei al corrente se ci fossero discussioni su come giocare partite di Champions League fuori dall’Europa, e non ne so nulla".