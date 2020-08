Dalla Vecchia Signora a una Signora Vecchia. La Juve ha un'età media preoccupante, così come aveva manifestato il presidente Agnelli: a sottolinearlo oggi è l'edizione del Corriere dello Sport. 29,6 anni di media per i bianconeri, che sono dunque la formazione più anziana della Champions League ormai in chiusura. Anche in Italia, le cose non è che cambino particolarmente: dietro la Juve c'è il Napoli con 28,1 anni; l'Inter è a quota 27,6. Ecco perché Paratici lavora a un ringiovanimento della rosa: la Juve lavora per tornare a essere modello da seguire. Kulusevski e Arthur vanno in questa direzione. Adesso i nodi sono Khedira (33 anni) e Higuain (33 a dicembre). Resteranno solo Chiellini e Buffon (36 e 42 anni): intoccabili.