Latorna a giocare in Inghilterra a tre anni di distanza dall'ultima volta: allora il palcoscenico fu l'Old Trafford, contro il Manchester United nella fase a gironi della Champions League 2018-2019: quella è anchedella Juventus oltremanica, un 1-0 firmato Dybala che metterà in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale. I bianconeri, storicamente, non hanno vita facile contro le inglesi in trasferta: sufuori casa nelle coppe europee in Inghilterra, la Juventus ne ha vinte soltanto cinque, pareggiandone sette e perdendo 12 volte (tra le sconfitte più dolorose, quelle contro Fulham, Arsenal e Liverpool).Negli ultimi anni, però, la Signora sta cercando di invertire la tendenza negativa: oltre alla già citata vittoria di Manchester, spiccano quella di Wembley contro il Tottenham sempre nel 2018 (ma a marzo, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, gol di Higuain e Dybala) e quella in casa del Manchester City nel 2015: una rimonta firmata da Mandzukic e Morata. Un ciclo positivo inaugurato da un pareggio proprio contro la squadra che i bianconeri si troveranno di fronte domani: il Chelsea, in un 2-2 nella prima partecipazione alla Champions League con Antonio Conte in panchina (Vidal e Quagliarella dopo la doppietta di Oscar). Ma a Stamford Bridge c'è anche un precedente amaro: una sconfitta per 1-0 (Drogba), nell'andata degli ottavi di Champions nel 2009: la Juventus verrà poi eliminata dopo il 2-2 del ritorno.