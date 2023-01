Quella sfuriata finale, già vista più e più volte, ma che fa comunque effetto. Sì, perché Massimilianoè un allenatore che sente la partita e si fa sentire dai suoi in campo, ma allo stesso tempo è compassato e di rado sopra le righe. Tranne quando si tratta degli ultimi minuti di partita, quando la sua Juventus deve proteggere un vantaggio risicato e quando non lo si protegge con ogni mezzo necessario: chiedere a MatiasTra cortomuso e sfuriata finale, Massimiliano Allegri è il protagonista della serata di ieri e della rimonta in campionato dei bianconeri.