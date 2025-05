La sfortunata dinamica dell'infortunio di Koopmeiners

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Un lampo, poi il buio. Così si può riassumere l’annata di Teuncon la maglia della Juventus. Il gol al Lecce aveva illuso tutti: i tifosi, lo staff medico, ma soprattutto lui stesso, che finalmente sembrava aver trovato la giusta continuità in una squadra che con Tudor pareva cominciare a girare anche grazie al suo contributo.Poi però quella tacchettata sfortunata, quasi banale a vedersi, ha cambiato tutto. L’apparente colpo di gioco si è rivelato essere una vera e propria lesione, prima sottovalutata e trattata con un approccio conservativo, poi diventata un rompicapo medico. Dolore ricorrente, tempi incerti, ricadute e frustrazione: la sua seconda parte di stagione si è consumata così, più tra la sala terapie e il lavoro personalizzato che in campo.

Per Igor Tudor è stata una perdita durissima. In un momento in cui la Juventus cercava equilibrio e qualità tra le linee, Koopmeiners era diventato un ingranaggio centrale, in grado di garantire soluzioni offensive e gestione del possesso. Il suo numero 8 era sinonimo di ordine e imprevedibilità, ed è mancato terribilmente proprio nel periodo più importante: la volata Champions.