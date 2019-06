Sarri alla Juve è la scommessa più affascinante del nuovo anno, forse dell'ultimo decennio, perchéMolti dicono: perché. Anche per questo, certo, ma in fondo si tratta di un dettaglio. Apparenza, esteriorità.

che dividono Maurizio dal club bianconero., e in genere non gli sono mai andate a genio le società potenti, “quelle con la maglia a strisce” le ha chiamate più di una volta.E poi c'è. Qui tra lui, Sarri, e lei, la Juve, c'è davvero un mondo di differenza.

. Quasi sempre, per la verità. Nel 1990, nel tentativo di emulare il Milan spettacolo di Sacchi,L'esperienza, più che negativa, fu traumatizzante: durò una stagione, poi richiamarono Trapattoni, il re del pragmatismo, e cacciarono anche i dirigenti che avevano intrapreso quella strada improvvida, a cominciare da Montezemolo.

Il motto (un po' triste) della Juve, del resto, è sempre stato: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Così sono arrivati, tecnici straordinari soprattutto per concretezza benché qualcuno di loro (in particolare Lippi e Conte) abbiano offerto anche spaccati di spettacolo assoluto. Ma perché era un mezzo per raggiungere il fine: la vittoria.

Anzi, dell'anti-juventino più schierato che ci sia.Difficile, quasi impossibile. Anche perché quella squadra bianconera era decisamente peggiore del Milan di Sacchi per qualità degli interpreti, nonostante Baggio. Il rischio per la Juve, però, c'è anche stavolta. Perché@steagresti