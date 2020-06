1









La Juventus torna in campo, a quasi quattro mesi dall'ultima partita. Dopo la sfida contro l'Inter dell'8 marzo, ecco che la Serie A riapre i battenti, con il calendario che è stato ufficializzato: si gioca ogni 3-4 giorni, con l'esordio che, per i bianconeri, sarà a Bologna il 22 giugno, alle 21.45. Orario inedito per il campionato italiano, ma che è reso necessario dall'accavallarsi di partite durante la giornata: infatti, saranno solo sei i giorni senza calcio, in più di un mese prima di chiudere la stagione. Così, i tifosi bianconeri hanno voluto commentare sui social a caldo: per tanti, il confronto con la Lazio è agevole, almeno nelle prime giornate (i biancocelesti partono con l'Atalanta), per altri, invece, l'imperativo resta uno solo e, ovviamente, si chiama Scudetto. Per vincerlo, basta vincere, senza guardare al calendario...