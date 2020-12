Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani c'è il record di Rafael Leao, che su Tuttosport è in compagnia di Lukaku e Cristiano Ronaldo: "La sfida dei record" titola il quotidiano, che spiega: "Leao firma il gol più veloce della storia in Europa, Lukaku sale a quota 35 nelle 46 partite del 2020, Ronaldo viaggia al ritmo mostruoso di una rete ogni 68 minuti". Il Corriere dello Sport dà spazio alle partite della domenica, con "Speedy Milan" e Inter in primo piano, la vittoria della Lazio sul Napoli in taglio alto e il ko della Roma contro l'Atalanta.



