Your browser does not support iframes.

"Ci sono tifosi di Cristiano e della Juventus?", con questo messaggio e una foto da urlo, la splendida Sarka Pekova ha fatto impazzire tutti i supporter bianconeri presenti su Instagram. La reporter di Sport24.sk, tra i siti sportivi più in voga in Slovacchia, è anche ambasciatrice nel mondo di Pepsi e Under Armour e sul popolare social network colleziona oltre 45.000 follower. Che impazziscono per i suoi scatti, tra stadi di tutta Europa, pubblicità per i noti brand e, soprattutto, scatti da sogno come quello di ieri alle Isole Baleari, in Spagna.



Scoprite la bellissima Sarka nella nostra gallery dedicata.