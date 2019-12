Your browser does not support iframes.

Michela Persico, splendida compagna di Daniele Rugani, ha parlato del suo rapporto con il difensore e con le altre wags della Juventus ai microfoni di Piero Chiambretti. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sono integrata benissimo. All’inizio ho fatto un po’ di fatica, però adesso ci piace condurre una vita normale. Passeggiamo tranquillamente per la città... I vantaggi di stare con un calciatore? Sarei ipocrita a non dire che godiamo di benefit, non solo in termini economici ma anche in termini di esperienza di vita. Seguendolo, devi sopportarlo e supportarlo per la sua carriera perché, indirettamente, ne giova. Non è semplice, devi essere sempre sul pezzo, devi dargli grinta. Georgina? Devo dire la verità, è difficile frequentarla. Ha un suo mood, è la wags del campione e anche starle vicino è difficile".



