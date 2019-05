Your browser does not support iframes.

Tra i profili più caldi nel panorama del popolare social network Instagram non manca di certo quello della splendida Jessica Franceschetti, che a oggi conta quasi 800.000 follower. Il motivo di tanto seguito? Basta ammirare i suoi scatti bollenti per capirlo. E Jessica, tra le tante passioni che la contraddistinguono, non manca di seguire da vicino il calcio, che pratica anche in prima persona con ottimi risultati. I suoi video, mentre palleggia con destrezza, fanno impazzire i suoi seguaci, insieme a tutti gli altri scatti da urlo.



Scoprite la sexy Jessica nella nostra gallery dedicata.