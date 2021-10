Steven Zhang, presidente dell'Inter, guarderà Inter-Juventus insieme ad amici e collaboratori nella sua casa di Nanchino. In notturna peraltro, visto il fuso orario. E sempre dalla Cina, nei prossimi giorni si troverà a dover approvare in videoconferenza il bilancio nerazzurro, che fa registrare perdite per 246 milioni di euro. Tutto questo lo riporta Tuttosport, che poi aggiunge comeProbabilmente il presidente dell'Inter riuscirà a venire a Milano intorno al periodo natalizio.