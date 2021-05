7







di Nicola Balice

La settimana di Juventus-Milan è iniziata. Le due squadre apparentemente più in difficoltà tra tutte quelle in corsa per la Champions League, sono in realtà quelle che hanno allungato considerando i pareggi di Atalanta e Napoli. Ma Juventus-Milan non è solo un autentico spareggio Champions, è anche un crocevia particolarmente delicato in vista della programmazione futura di entrambi i club. È quindi questa anche la settimana di Gigio Donnarumma per esempio, tra la pressione ricevuta dai tifosi rossoneri e le riflessioni sul proprio futuro che in questo momento appare proprio diviso tra Torino e Milano. Non solo però: ci sono anche altri giocatori sul filo dell'A4.



